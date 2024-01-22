Осужденному за взятки бывшему мэру российского города смягчили наказание

Суд выпустил из колонии осужденного за взятки экс-мэра Усть-Илимска

Иркутский областной суд смягчил наказание бывшему мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову, получившему в 2017 году 11 лет лишения свободы за взятки от предпринимателей на общую сумму 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению осужденного суд заменил неотбытый срок в колонии строгого режима на ограничение свободы. Ташкиного выпустили из спецучреждения, но ему запрещено менять место жительства и посещать массовые мероприятия, а также необходимо находиться дома в определенное время и регулярно отмечаться в инспекции ФСИН.

Летом 2015 года Ташкинов ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию после того, как стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, он покровительствовал коммерсантам за денежное вознаграждение. Общая сумма подношений составила 11 миллионов рублей. В апреле 2017 года его приговорили к 11 годам заключения.