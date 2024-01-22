В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о пожаре на предприятии

На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью украинские военные сбили три беспилотника, обломки которых упали на территорию предприятия. При этом было повреждено здание. Инцидент произошел в Днепровском районе области.

«Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждено здание. Никто не пострадал», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что в результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, всего пострадало несколько предприятий.