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09:31, 22 января 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о пожаре на предприятии

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На предприятии в Днепропетровской области Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью украинские военные сбили три беспилотника, обломки которых упали на территорию предприятия. При этом было повреждено здание. Инцидент произошел в Днепровском районе области.

«Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждено здание. Никто не пострадал», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что в результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, всего пострадало несколько предприятий.

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      Александр Курбатов
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