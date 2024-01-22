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13:52, 22 января 2024Мир

В ФРГ заявили о росте темпов военных закупок для отражения угрозы

Писториус: бундесвер быстро и в больших объемах закупает технику и боеприпасы

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Вооруженные силы Германии (бундесвер) повысили темпы закупок военной техники и боеприпасов. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас осуществляем закупки в больших объемах и ускоренными темпами», — рассказал глава Минобороны Германии. Он уточнил, что процесс мог бы происходить активнее, но промышленность должна быстрее производить вооружения.

По словам Писториуса, бундесвер закупает вооружение и готовится к отражению любой потенциальной угрозы, чтобы «быть во всеоружии», а не ведет подготовку к какому бы то ни было конкретному нападению. «Формула звучит так: иметь возможность вести войну, чтобы не пришлось вести войну», — заключил он.

Ранее глава немецкого военного ведомства заявил о вероятности войны с Россией. Он сослался на слова военных экспертов, которые прогнозирует начало российско-германского конфликта через пять-восемь лет.

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      Дарья Балацкая
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