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14:24, 22 января 2024Бывший СССР

В Литве заявили о готовности Украины принимать непроверенную военную продукцию

Министр Армонайте: Украина готова принимать непроверенную военную продукцию

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина готова принимать от Литвы даже непроверенную военную продукцию. Об этом сообщила министр экономики и инноваций прибалтийской республики Аушрине Армонайте, передает ТАСС.

Глава ведомства заявила, что Киев просит Вильнюс поставлять все, что только можно, в том числе непроверенную технику. По ее словам, подобная ситуация складывается из-за чрезмерных бюрократических процедур, которыми осложнено тестирование военной продукции в Литве. «Необходимо, чтобы технологии и сама продукция могли тестироваться в реальных условиях использования армией на ранней стадии. Об этом мы ведем переговоры с Минобороны», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что для победы Украины ее армии нужно поставлять в десятки раз больше оружия. В частности, глава МИД указал на потребность Киева в 400 реактивных системах залпового огня HIMARS и 1000 танков.

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      Алевтина Запольская
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