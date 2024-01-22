Среда обитания
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11:24, 22 января 2024Среда обитания

В российском городе разлилась новая река

В Казани из-за коммунальной аварии разлилась новая река

В Казани разлилась новая река из-за прорыва подземных коммуникаций. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Коммунальная авария произошла в районе проспекта Амирхана и Чиcтопольской улицы. На видеозаписи, сделанной одним из жильцов пострадавших домов, можно увидеть затопленную улицу, которая продолжает заполняться водой. При этом кузов одной из припаркованных машин оказался наполовину погружен в воду. «Это Амирхана. Бьют ключи, термальные источники... Одна машина уже стала купаться», — высказался об увиденном мужчина.

Из-за случившегося в пяти домах пришлось отключить воду, а несколько улиц — перекрыть. В данный момент три бригады коммунальщиков пытаются устранить последствия аварии.

Ранее в этот же день во Владивостоке мощный порыв ветра сдул ребенка, а также двоих взрослых в парке.

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      Полина Кислицына
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