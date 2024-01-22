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08:00, 22 января 2024Из жизни

Женщина подарила мужу собаку и пожаловалась на испорченную сексуальную жизнь

Жительница США взяла собаку из приюта и испортила свою сексуальную жизнь

Фото: Conner Baker / Unsplash

В США пес, взятый из приюта, испортил хозяйке сексуальную жизнь. Об этом она рассказала на сайте Kidspot.com.au.

По словам женщины, ее муж давно мечтал о питомце. Она решила сделать ему сюрприз и подарила на день рождения собаку по кличке Рози.

Все были прекрасно, пока собака не повадилась забираться на постель и даже ложиться между супругами. К ужасу женщины, Рози прыгала на кровать даже во время секса или садилась рядом и внимательно наблюдала за происходящим. «У меня это определенно отбивало всякое желание продолжать, — пишет женщина. — Причем стоило ей попасться мне на глаза, и я уже не могла думать ни о чем другом».

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Женщина утверждает, что муж не принимает ее жалобы всерьез и отказывается выгонять собаку из спальни из опасения, что та сочтет это незаслуженным наказанием. По его мнению, с их сексуальной жизнью все в порядке.

Теперь женщина жалеет, что они с партнером заранее не обсудили правила для животных в доме. В то время она не думала, что нечто подобное может стать причиной конфликта. При этом она утверждает, что любит Рози и ни за что не отдала бы ее в другую семью.

Ранее молодая женщина призналась, что после охлаждения сексуальных отношений с мужем начала смотреть порно, и он уличил ее в этом увлечении. После своего открытия мужчина переехал к родителям и начал вести себя так, будто супруга ему изменила.

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      Алиса Удовик
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