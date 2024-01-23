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10:23, 23 января 2024Мир

Арестованного экс-главу МВД Польши перевели в отделение неотложной помощи

GW: экс-главу МВД Польши Каминьского перевели в отделение неотложной помощи

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Арестованного экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского перевели в отделение неотложной помощи. Об этом сообщает газета Gazeta Wyborcza (GW).

Отмечается, что бывший министр был госпитализирован в отделение неотложной помощи специализированной больницы в Радоме.

Адвокат Каминьского Михал Зухмантович отметил, что политик страдает диабетом, а изнурительный эффект, связанный с отказом от еды, становится все более и более усугубляющим.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что экс-главу МВД республики Мариуша Каминьского будут насильно кормить в тюрьме по решению суда. По словам польского лидера, решение было принято из-за того, что состояние политика угрожает его жизни и здоровью.

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      Семен Александров
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