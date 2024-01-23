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19:45, 23 января 2024Интернет и СМИ

Экс-участник популярного телешоу рассказал о нарушении одного правила на съемках

Экс-участник «Логова драконов» Галлахер заявил нарушил правило шоу на съемках
Бен Галлахер

Бен Галлахер. Кадр: BBC

Бывший участник популярного британского телешоу «Логово драконов», в котором предприниматели презентуют инвесторам свои бизнес-идеи, Бен Галлахер заявил, что нарушил одно правило проекта. Подробностями он поделился в интервью газете Metro.

Галлахер рассказал, что во время съемок одной из сцен для «Логова драконов» он должен был стоять неподвижно, но из-за волнения начал ходить по площадке. «Продюсеры сказали мне вернуться на место, где я должен стоять, пять или шесть раз. Каждый раз когда я походил близко к "драконам" (инвесторам — прим. «Ленты.ру»), они прикрывали руками свои деньги, как будто я собирался украсть их», — вспомнил он.

Экс-участник передачи уточнил, что таким образом инвесторы шутили. «Мы все потом смеялись», — добавил Галлахер.

Ранее сообщалось о том, что ведущий американского шоу «Колесо Фортуны» Пэт Сейджак попросил участницу передачи заткнуться, чем разозлил пользователей сети. Они назвали поведение ведущего неприемлемым.

«Логово драконов» — британское шоу, в котором бизнесмены представляют свои идеи пяти инвесторам. Премьера программы состоялась на канале BBC Two в 2005 году. Российским аналогом передачи стало шоу «Капитал», которое выходило на канале ТНТ в 2006 году.

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      Олег Давыдов
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