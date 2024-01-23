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15:19, 23 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о готовящихся отступить на линию Залужного ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ отступят на линию Залужного после ее постройки

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются отступить на оборонительную линию, названную в честь главнокомандующего Валерия Залужного. О готовящемся отходе рассказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую "линию Залужного"», — сообщил экс-полковник.

Стариков уточнил, что линия находится в 10-15 километрах от фронта, и после ее окончательной постройки украинские войска отступят на новые рубежи.

Ранее военные ВСУ обвинили руководство страны и его западных партнеров в провале контрнаступления из-за его широкой огласки. Они утверждают, что Киев и зарубежные СМИ занимались распространением «сотен, если не тысяч прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции».

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      Алевтина Запольская
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