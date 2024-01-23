На Украине военные обвинили в провале контрнаступления Киев и Запад

В ВСУ обвинили в провале контрнаступления Киев и Запад, придавшие ему огласку

Украинские военные обвинили Киев и Запад в провале контрнаступления, так как те придали ему широкую огласку. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

По данным издания, многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) упрекают киевские власти за предварительные заявления о летнем контрнаступлении. Они утверждают, что руководство страны, его союзники и западные СМИ занимались распространением «сотен, если не тысяч прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции».

Так, по мнению вступившего в ряды ВСУ украинского спортсмена Андрея Онистрата, украинские власти занимались обсуждением того, куда пойдут военные, и их там ждали. Кроме того, он утверждает, что Киев поставил нереальные задачи перед вооруженными силами. По мнению Онистрата, Украина находилась под давлением Запада, из-за чего была вынуждена начать контрнаступление.

Кроме того, солдаты упрекают страны Европы и США в недостаточном объеме помощи. При этом один из военных, поговоривших с изданием, посетовал, что на Украине не остается мужчин. Так, по его словам, во Львове на одного мужчину приходится пять женщин.

Ранее на Западе указали на растерянность президента Украины Владимира Зеленского после неудавшегося контрнаступления. При этом, по мнению британского профессора Энтони Глиза, в 2024 году может быть заключен мир на российских условиях.