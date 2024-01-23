Один человек пострадал при взрыве газа в российском регионе

В Воронежской области в частном доме взорвался газ, пострадал один человек

В Воронежской области в частном доме произошел взрыв, вероятной причиной которого стал хлопок газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram.

Известно об одном пострадавшем. Мужчину 1996 года рождения госпитализировали с ожогами.

Тревожный сигнал поступил на пост пожарной охраны в 11:31 мск. В 11:48 пожар потушили. Площадь возгорания составили 30 квадратных метров, в тушении были задействованы пять пожарных расчетов.

Ранее в Махачкале в частном доме взорвался газ. В этот момент в доме находилась семья из пяти человек. Никого из них спасти не удалось.