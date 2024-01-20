РКБ Вишневского: при взрыве газа в Махачкале погибла семья с тремя детьми

При взрыве газа в частном доме в Махачкале погибла вся семья, которая проживала в нем, сообщила дагестанская Республиканская клиническая больница (РКБ) имени А. В. Вишневского в Telegram.

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в частном доме Махачкалы на улице Затеречной произошел взрыв газа. После него вспыхнул пожар, его площадь составила 20 квадратных метров.

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы», — говорится в сообщении. В РКБ уточнили, что погибла вся семья, проживавшая в доме, — родители и трое детей.

17 января управление МЧС России по Челябинской области сообщило, что на Южном Урале за ночь из-за взрывов газовых баллонов пострадали пять человек. Сначала газ взорвался в деревянном доме на улице Дербишева в Аргаяшском районе области, а затем газовый баллон взорвался в СНТ «Узункуль» Сосновского района.