Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 18 января 2024Россия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Махачкале при взрыве газа пострадали четыре человека, еще одного не спасли
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В частном доме Махачкалы произошел взрыв газа. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Взрыв произошел на улице Затеречной. Пострадали четыре человека, еще одного врачи не смогли спасти. После взрыва последовал пожар, его площадь составила 20 квадратных метров.

Среди пострадавших — трое детей. Подробностей об их состоянии не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии. Одну из пострадавших доставили в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      В Санкт-Петербурге нашли два упавших беспилотника

      Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

      Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

      Детей эвакуировали из здания российской гимназии из-за прорыва труб в подвале

      Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

      Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

      Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

      Появились подробности о сбитом над Ленобластью беспилотнике

      В США испытали ключевой элемент новой противокорабельной ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше