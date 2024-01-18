Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Махачкале при взрыве газа пострадали четыре человека, еще одного не спасли

В частном доме Махачкалы произошел взрыв газа. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Взрыв произошел на улице Затеречной. Пострадали четыре человека, еще одного врачи не смогли спасти. После взрыва последовал пожар, его площадь составила 20 квадратных метров.

Среди пострадавших — трое детей. Подробностей об их состоянии не приводится. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном жилом доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии. Одну из пострадавших доставили в реанимацию.