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16:05, 23 января 2024Среда обитания

Получивший гражданство РФ потомок Екатерины II раскритиковал США и Францию

Получивший гражданство РФ потомок Екатерины II: в США становится все хуже
СюжетПандемия в России

Кадр: «ГТРК Санкт-Петербург» / YouTube

Прямой потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, получивший гражданство РФ в 2024 году, заявил, что в США и Франции сейчас творится «кошмар», при этом со временем ситуация становится только хуже. Главные преимущества России перед западными государствами он назвал в интервью KP.RU.

Калагеорги, время от времени бывающий в США и Франции, сообщил, что в 2000-х годах он часто приезжал в Петербург, а в 2020 году, во время пандемии коронавируса, окончательно перебрался в Россию. Потомок российской императрицы отметил, что в России он чувствует себя лучше, чем где бы то ни было.

Калагеорги раскритиковал США за переполненные тюрьмы, большое количество наркоманов и бездомных, а также пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). «Кругом геи, целуются прямо на улице… Ребенку могут сменить пол, а родители не могут вмешаться. Тюрьмы переполнены, наркоманы везде, на главной улице Сан-Франциско бомжи, извините, ходят в уборную прямо перед твоей машиной. Но если смотреть телевизор, все хорошо, великая страна», — рассказал он.

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Среди недостатков Франции потомок Екатерины II выделил колоссальное количество эмигрантов из Африки, постоянные демонстрации и громадные счета за отопление. Помимо этого, цены на продукты во Франции, по словам Калагеорги, в три раза выше российских. При этом Калагеорги подчеркнул, что переехал в Россию не из-за дешевизны, а потому, что здесь «кипит жизнь». Он добавил, что хочет, чтобы его семья жила именно здесь.

Потомок императрицы признался, что мечтает посмотреть всю Россию и побывать на Байкале, в Сибири и в Пскове. При этом больше всего из увиденных мест ему понравилось в Крыму. «Я вспоминаю поездку туда – прямо мурашки бегут. Всерьез думаю перебраться в Крым», — поделился планами собеседник издания.

Андрей Калагеорги родился в США в 1967 году. В январе стало известно, что президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. До этого вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок Екатерины II намерен получить гражданство РФ и поселиться на полуострове.

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      Полина Кислицына
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