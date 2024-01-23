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16:17, 23 января 2024Экономика

В России появится новый Shaman

Калужский завод «Кристалл» в феврале выпустит абсент Shaman крепостью 60 %

Фото: Sardar Faizan / Unsplash

В России появится новый бренд абсента — Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) решил выпустить спиртной напиток крепостью 60 градусов под торговой маркой Shaman. Об этом представители компании рассказали РИА Новости.

Владелец предприятия Павел Победкин еще в октябре сообщил, что с четвертого квартала 2023 года завод начнет выпуск абсента и амаретто, а в 2024 году — апероля, бренди, виски, рома и текилы. Теперь представители КЛВЗ заявили, что розлив Shaman начнется 12 февраля, а производство амаретто — в феврале-начале марта. Компания прогнозирует, что объем производства абсента к 2026 году может достичь 600 тысяч бутылок в год.

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Говоря о названии нового напитка, КЛВЗ объяснили, что абсент представляет собой настойку из большого количества трав, а шаманы известны тем, что хорошо делают травяные отвары и настойки. В компании также опровергли утверждение о вреде абсента. По словам генерального директора Артема Чубукина, раньше рецептура напитка была несовершенной — классический абсент содержал токсичное вещество туйон, вызывающее тяжелое опьянение. «Наш Shaman, как и большинство современных зарубежных аналогов, такого эффекта не дает», — заверил потребителей он.

В сентябре 2023 года «Кристалл» начал производить корейский алкогольный напиток соджу. Традиционный алкоголь, считающийся достопримечательностью азиатской страны и похожий на водку, изготавливается в основном из сладкого картофеля или зерна. По словам Павла Победкина, рецептуру российского соджу создавали и адаптировали для местного рынка технологи из Южной Кореи.

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