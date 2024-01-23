В США начали расследование звонка робота с фальшивым голосом Байдена

Fox News: в США расследуют звонок робота с фальшивым голосом Байдена

Генеральная прокуратура штата Нью-Гемпшир расследует звонок робота с фальшивым голосом президента США Джо Байдена, где он якобы призывает не идти на праймериз, которые состоятся в штате. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Хотя голос в роботизированном звонке звучит как голос президента Байдена, это сообщение, судя по всему, создано искусственно на основе первоначальных признаков. Эти сообщения представляют собой незаконную попытку сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире и подавить избирателей Нью-Гэмпшира», — отметили в ведомстве.

Голос ненастоящего американского президента призывал американцев не идти участвовать в праймериз, а приберечь свои голоса для президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Ранее госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента Байдена от участия в праймериз Демократической партии. Таким образом он отреагировал на аналогичное решение штатов Колорадо и Мэн в отношении участия Дональда Трампа в республиканских праймериз.