Байдена пригрозили отстранить от участия в президентской гонке

Госсекретарь штата Миссури Эшкрофт пригрозил отстранить Байдена от праймериз

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз. Об этом он написал в соцсети X.

Эшкрофт готов запустить процесс, если верховный суд не восстановит конкурента Байдена Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в Колорадо и Мэне. Это воспрепятствует участию действующего главы государства в президентской гонке.

«То, что произошло в Колорадо и Мэне — позор и подрывает устои нашей республики. Госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — заявил он.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему американскому лидеру участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.