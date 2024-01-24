Глава МИД Украины привел в пример Западу КНДР

Глава МИД Украины Кулеба: КНДР оказалась более эффективным партнером, чем Запад

Северная Корея оказалась более эффективным партнером для России, чем США и Европа для Украины. КНДР привел в пример странам Запада министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild.

«Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами», — заявил он.

По словам главы МИД Украины, Запад должен изменить эту ситуацию. Он также упрекнул союзников в том, что когда дело доходит до принятия конкретных решений, они «порой тонут в бесконечных дискуссиях». При этом он отметил, что у Запада «времени тонуть нет, надо плыть».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал союзников увеличить объемы военной помощи. По его словам, для Киева крайне важны постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи.