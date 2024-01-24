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12:11, 24 января 2024Экономика

Израиль нашел рабочую силу взамен палестинцев

WP: израильский бизнес пытается привлечь в страну индийских рабочих

Фото: Ronen Zvulun / Reutres

После эскалации конфликта в сектора Газа в октябре 2023 года израильский бизнес лишен возможности привлекать значительное количество рабочих из Палестины и для их замены нанимает на работу индийцев. Об этом со ссылкой на предпринимателей пишет Washington Post (WP).

Речь идет о найме десятков тысяч человек. Заместитель гендиректора ассоциации строителей Израиля Шай Паузнер указал, что Индия станет одним из крупнейших источников рабочей силы для страны, соответствующие переговоры уже ведутся.

Стороны общались по поводу работников и до 7 октября, но теперь проблема внутри Израиля обострилась. Многие трудовые мигранты, например, из Таиланда, вернулись домой, что усугубило проблему. В Тель-Авиве надеются, что в ближайшие месяцы из Индии приедут 10-20 тысяч рабочих. Это столько же, сколько въехали в страну в 2021 году по двухсторонним соглашениям.

Выбор Индии обусловлен в первую очередь тем, что премьер-министр страны Нарендра Моди публично встал на сторону Израиля в конфликте. Индийские чиновники подтверждают, что наем рабочих в Израиль значительно ускорился. Желающим предлагают зарплаты от 1,4 тысячи до 1,7 тысячи долларов в месяц.

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По данным Международной организации труда (МОТ), до эскалации конфликта в Израиле и подконтрольных поселениях работали 193 тысячи палестинцев. В целом пятая часть рабочей силы Западного берега реки Иордан была занята в Израиле.

Ранее Bloomberg отмечал, что расходы Израиля на оборону увеличатся в 2024 году как минимум на 8,3 миллиарда долларов, и это без учета 10 миллиардов, которые потратят непосредственно на военный конфликт.

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      Платон Щукин
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