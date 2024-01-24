Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки об армии

ГД рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки о ВС России 24 января

Государственная дума (ГД) рассмотрит в среду, 24 января, законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что в случае принятия документ позволит конфисковывать имущество, деньги и ценности, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ». Кроме того, проект предусматривает возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс (УК) необходимо ввести конфискацию имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС России. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.