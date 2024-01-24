На Украине призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

Премьер Шмыгаль призвал Словакию снять ограничения на импорт с Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи со словацким коллегой Робертом Фицо призвал власти Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской продукции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, подобные односторонние запреты являются «непрагматичным и ненужным инструментом». «Важно не допустить блокирования границ в будущем. Рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе продления "транспортного безвиза"», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Ужгороде Фицо и Шмыгаль подписали совместное заявление и договорились о том, что Братислава не будет блокировать приобретение Киевом оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине.