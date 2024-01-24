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16:09, 24 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об итогах визита премьер-министра Словакии

Шмыгаль и Фицо подписали совместное заявление по итогам встречи в Ужгороде
Роберт Фицо и Денис Шмыгаль

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль. Фото: Press Service of the Cabinet of Ministers of Ukraine / Reuters

По итогам встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде было подписано совместное заявление. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

По заявлениям украинского премьера, в документе Словакия заверяет Киев в «уважении к территориальной целостности Украины», а также выражает поддержку «формуле мира» главы государства Владимира Зеленского, отмечает важность своего участия в восстановлении соседней страны и развитии военно-технического сотрудничества.

Еще одним итогом встречи стало то, что Братислава не будет блокировать покупку Киевом оружия и техники у словацкого бизнеса. Кроме того, Словакия поддержит выделение Евросоюзом Украине 50 миллиардов евро.

Сам Фицо пока не комментировал итоги прошедшей встречи.

В январе 2024 года, во время визита в Киев, премьер-министр Британии Риши Сунак встретился с Зеленским. В ходе встречи лидеры двух стран подписали соглашение, однако разошлись в формулировках договоренностей. Так, Сунак употребил термин «заверения в безопасности», в то время как Зеленский говорил о «гарантиях безопасности».

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      Александр Курбатов
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