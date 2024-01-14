Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 14 января 2024Мир

Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

«Украинская правда»: Сунак и Зеленский по-разному поняли соглашение о гарантиях
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Ruslan Kaniuka / Global Look Press

Британский премьер Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет «Украинская правда».

Как указало издание, после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». «При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности"», — отметили журналисты.

Только один раз Сунак заявил, что документ «расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных». На уточняющий вопрос журналистов, он добавил, что речь идет о "заверениях в безопасности".

Ранее Зеленский и Сунак подписали соглашение сроком на 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Что известно о случившемся?

      Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

      Байден предрек республиканцам расплату в случае отказа поддержать помощь Украине

      Кандидат в президенты США выступил за прекращение помощи Украине

      Экс-госсекретарь уйдет из Белого дома для помощи Байдену с переизбранием

      В Липецке выросло число оставшихся без отопления домов

      МИД Китая высказался о тайваньском вопросе

      Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта

      Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

      Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости