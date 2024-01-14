Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

«Украинская правда»: Сунак и Зеленский по-разному поняли соглашение о гарантиях

Британский премьер Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский «разошлись в характеристике» того, что именно прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет «Украинская правда».

Как указало издание, после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». «При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности"», — отметили журналисты.

Только один раз Сунак заявил, что документ «расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных». На уточняющий вопрос журналистов, он добавил, что речь идет о "заверениях в безопасности".

Ранее Зеленский и Сунак подписали соглашение сроком на 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.