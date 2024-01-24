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17:56, 24 января 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над 17-летней девушкой россиянина отправили в СИЗО

В Воронеже предполагаемого убийцу найденной у мусорных баков девушки арестовали

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Воронежской области заключил под стражу обвиняемого по делу о расправе над 17-летней девушкой, тело которой было найдено возле мусорных баков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

28-летний Марк Попов пробудет в СИЗО до 22 марта. Как уточняет Telegram-канал Shot, мужчина пошел на преступление под действием запрещенных веществ, а после содеянного даже отправил фотографию тела девушки друзьям.

Уроженца Махачкалы (Республика Дагестан) задержали накануне сотрудники правоохранительных органов. Следователи предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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