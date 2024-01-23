Фигуранта дела о расправе над 17-летней россиянкой задержали

В Воронеже задержали предполагаемого убийцу найденной у мусорных баков девушки

Полицейские задержали фигуранта дела о расправе над 17-летней девушкой из Тульской области, тело которой было найдено возле мусорных баков в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, речь идет о 28-летнем молодом человеке. Он сам признался друзьям в переписке, что расправился с девушкой, уточняет Telegram-канал Shot.

Ранее следователи Воронежской области заочно предъявили обвинение по уголовному делу уроженцу Махачкалы Республики Дагестан 28-летнему Марку Попову. В ведомстве уточнили, что мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.

17-летнюю уроженку Новомосковска Тульской области без признаков жизни обнаружили накануне около мусорных баков в Воронеже. Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК РФ.