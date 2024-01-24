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09:18, 24 января 2024Мир

Премьер Словакии объяснил выбор Ужгорода для визита вместо Киева

Премьер Словакии Фицо: в Киеве нет войны, визит будет в Ужгород из-за близости

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил выбор Ужгорода для визита вместо Киева близостью этого города к его стране. Так он ответил на вопрос журналистов, почему не поедет в столицу Украины, «где падают ракеты», сообщает РИА Новости.

«Вы были в Киеве? Прошу вас, не создавайте такой образ. Существует локализованный конфликт. Моя позиция такая: я хотел встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на границе, они выбрали Ужгород», — сказал политик.

Cловацкий премьер добавил, что ехать в Киев в этой ситуации бессмысленно и удивился словам, что там сейчас «идет война», подчеркнув, что в украинской столице «абсолютно нормальная жизнь».

Ранее Фицо заявил, что Киеву придется пойти на болезненный компромисс в вопросе территориальных уступок, чтобы завершить конфликт на Украине. Фицо напомнил, что Россия не раз отвергала требование украинских властей о возвращении границ и территорий 1991 года.

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