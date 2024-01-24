Премьер Словакии прибыл на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород Закарпатской области Украины для встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и прагматичный диалог», — отмечается в пресс-релизе.

Накануне Фицо объяснил отказ от проведения переговоров в Киеве. По его словам, он не боится встретиться на территории украинской столицы, ведь там «абсолютно нормальная жизнь», а Ужгород просто ближе к Словакии.