Раскрыто позволяющее достичь множественного оргазма упражнение

Эксперты в области секса раскрыли мужчинами техники, позволяющие достичь множественного оргазма. О секретах мультиоргазмов они поговорили с изданием Men's Health.

Как напомнила сексолог Ава Каделл, оргазм не стоит путать с эякуляцией. «Оргазм — это часть сексуального процесса, которая наступает за две-семь секунд до эякуляции. В это время во всем теле повышается чувствительность, дыхание учащается, в паху и пенисе появляется множество ощущений. Эякуляция — это последний аккорд стимуляции, в это время высвобождается сперма, а нейромедиаторы погружают тело в режим покоя», — объяснила она.

Как добавила эксперт, мужчины не могут достигать множественного оргазма с эякуляцией, но разрядка может наступать несколько раз подряд без выделения семени. Сексолог Ивонн Фулбрайт говорит, что для этого нужно учиться контролировать мышцы тазового дна. «У некоторых мужчин множественные оргазмы происходят случайно, другие могут этому научиться», — утверждает она.

По словам Фулбрайт, для множественных оргазмов мужчины могут делать упражнения Кегеля, укрепляющие мышцы тазового дна. Чтобы сделать такое упражнение, мужчине нужно представить, что он задерживает мочеиспускание. Сжатия, рассказала специалист, можно делать десять раз в день, например, сидя в машине.

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