Шольц связал внутренние проблемы Германии с конфликтом на Украине

Шольц: политические и экономические проблемы ФРГ вызваны конфликтом на Украине

Внутренние экономические и политические проблемы Германии связаны с конфликтом на Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью изданию Die Zeit.

Канцлер заявил, что в стране «ощущаются экономические и политические потрясения» в связи кризисом на Украине.

«В то же время чувствуется неуверенность, потому что мы как экономически сильная страна находимся в процессе разработки стратегии, чтобы через 20 и 30 лет здесь были хорошие рабочие места и чтобы мы оставались технологически впереди», — добавил Шольц.

Ранее канцлер Германии в интервью Die Zeit заявил, что страны Европейского союза выделяют на помощь Украине «ннедостаточно большие суммы».