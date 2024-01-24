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02:06, 24 января 2024Путешествия

В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров поезда Томск-Адлер

ФПК извинилась перед ошибочно высаженными пассажирами поезда Томск-Адлер

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) извинилась перед пассажирами поезда Томск-Адлер, которых высадили за 51 километр от нужной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Перевозчик объяснил, что инцидент произошел «из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения». Четырем пассажирам оплатили такси до пункта назначения, еще двух путешественников довезли следующим поездом. Кроме того, им выплатили полную стоимость билетов и начислили бонусные баллы.

Сейчас ФПК проводит служебное расследование.

О случившемся 23 января сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По имевшейся информации, поезд остановился на станции Щучье озеро, и проводник одного из вагонов по ошибке потребовал от пассажиров сойти, хотя они не доехали до конца маршрута — станции Чернушка — около 51 километра. В надзорном органе допустили, что речь может идти о нарушении требований по оказанию услуг надлежащего качества.

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      Марина Совина
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