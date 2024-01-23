Проводник высадил пассажиров за 51 километр до станции под Пермью

Проводник высадил пассажиров поезда за 51 км до нужной станции под Пермью

Приволжская транспортная прокуратура проверит сообщения о высадке пассажиров поезда Томск-Адлер в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 22 января. Поезд остановился на станции Щучье озеро, и проводник одного из вагонов по ошибке потребовал от пассажиров сойти, хотя они не доехали до конца маршрута около 51 километра.

Прокуратура допустила, что речь может идти о нарушении требований по оказанию услуг надлежащего качества.

11 января проводница высадила кота Твикса на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил, что питомец был найден замерзшим в километре от того места, где его выпустили из вагона. Он пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Твикса нашли замерзшим РЖД после инцидента сообщили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено высаживать их из поездов на улицу.