Загородной недвижимости в России предрекли резкое подорожание

«Известия»: загородная недвижимость в России подорожает на 10-15 процентов

Загородная недвижимость в России в первом полугодии 2024 года подорожает на 10-15 процентов в зависимости от региона и транспортной доступности. Резкий рост цен на этот вид жилья предрек руководитель направления «Сопровождение» группы компаний CMS Николай Переславский в разговоре с «Известиями».

По мнению эксперта, рынок загородной недвижимости стабилизируется к концу этого года. Он также не исключил, что стоимость частных домов зимой 2025-го упадет на 15-20 процентов.

Переславский убежден, что вложение средств в загородный дом — одна из самых правильных инвестиций в данный момент. «Качество жизни повышается, когда у человека и его семьи есть два дома. Возможность менять быстро место и стиль жизни — основная причина тенденции повышенного спроса на загородную недвижимость, которая началась в пандемию и продолжается сегодня», — пояснил он. Специалист отметил, что наибольшим спросом у жителей северных регионов России пользуются дома на юге страны в силу развитой там инфраструктуры и расположения возле моря и гор. В свою очередь, загородная недвижимость в Подмосковье наиболее востребована у москвичей.

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