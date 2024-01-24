Жена Канье Уэста прогулялась по улице в шортах с непристойной деталью

Папарацци сняли дизайнера Бьянку Цензори на улице в шортах с непристойной деталью. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

29-летняя жена американского рэпера Канье Уэста отправилась в солярий в обществе супруга. Для прогулки она выбрала облегающий белый топ и отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, девушка примерила черные мини-шорты с резинкой на талии и рельефным круглым отверстием в передней части изделия. Отмечается, что данный элемент на предмете гардероба предназначен для крепления секс-игрушек, а подобную одежду можно приобрести в специализированных магазинах.

В декабре сообщалось, что родители Бьянки Цензори остались недовольны ее браком с Канье Уэстом. Они заявили, что считают музыканта «вызывающим беспокойство». Кроме того, выяснилось, что членов семьи Цензори задели скандальные высказывания артиста о евреях.