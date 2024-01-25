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04:32, 25 января 2024Наука и техника

Вода оказалась единственной подходящей основой для жизни

arXiv: вода является единственным подходящим для жизни растворителем

Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / University of Idaho / Phys.org

Ученые Массачусетского технологического института рассмотрели альтернативные воде растворители, которые могли бы подходить в качестве основы для существования жизни на других планетах. Согласно результатам исследования, «опубликованным» на сервере препринтов arXiv, только вода оказалась единственной подходящей основой для жизни.

Исследователи рассмотрели, существуют ли другие распространенные во Вселенной молекулы, которые могли бы играть ту же роль, что и вода, растворяя необходимые питательные вещества, делая их доступными для живых организмов. Такие вещества должны удовлетворять четырем критериям: растворять только некоторые молекулы (но не все), играть важную роль в метаболизме, не разрушать широкий спектр сложных органических молекул и существовать в течение миллиардов лет на скалистых планетах.

Оказалось, что из всех известных растворителей вода является единственным веществом, удовлетворяющим этим условиям. Аммиак удовлетворяет первым трем условиям, однако он легко разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Кроме того, там, где существует аммиак, также существует и вода, поэтому он не будет основным растворителем.

Концентрированная серная кислота также удовлетворяет трем основным условиям, хотя неизвестно, может ли она поддерживать наличие в ней разнообразного набора органических молекул. Что касается другого распространенного потенциального растворителя — углекислого газа, — то ученые сомневаются, подходят ли его свойства для поддержания сложного метаболизма. Однако он вступает в реакции со многими типами молекул, и ученые предполагают, что свойства жидкого CO2 заслуживают дальнейшего изучения.

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      Александр Еникеев
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