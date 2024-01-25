Криминальный авторитет попался российским силовикам с поддельными документами

Силовики задержали в Челябинске криминального авторитета

В Челябинске сотрудники полиции и Росгвардии задержали криминального авторитета, нелегально находившегося в России. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Мужчина, являющийся гражданином страны из ближнего зарубежья, попался с поддельными документами — паспортом гражданина России и водительским удостоверением — в ходе рейда «Нелегальный мигрант». В ходе проверки задержанного силовики выяснили, что он является лидером преступной среды в местах лишения свободы. Он в августе 2023 года освободился из колонии после отбытия наказания сроком девять лет за тяжкое преступление, его депортировали на родину. Однако авторитет вернулся в Россию спустя пару месяцев по фальшивым документам.

Ленинский суд Екатеринбурга вынес решение о выдворении задержанного. Также следственные органы решают вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статьям 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы РФ») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).