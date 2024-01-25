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17:16, 25 января 2024Силовые структуры

ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет

В ДНР сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет, сообщает РБК.

По данным издания, обыски прошли по 18 адресам, связанным с «Донецкой табачной компании» (ДТК), а также на самом предприятии. В результате силовики нашли склады контрафакта без маркировки и изъяли более 12,5 миллиона пачек.

Обыски были проведены в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции.

Компания задекларировала в 2022 году выпуск 884,3 миллиона сигарет. Приказом Министерства доходов и сборов ДНР ДТК тогда разрешили ввезти 294 544 килограмма табачного сырья. Источник РБК заявил, что предприятие могло под заказ изготавливать сигареты многих брендов.

Возбуждено уголовное дело статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ. Также компании могут грозить статьи о незаконном использовании товарного знака, использовании поддельных акцизных марок и уклонении от уплаты налогов.

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      Илона Палей
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