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09:15, 25 января 2024Россия

Школьники и студенты колледжей Москвы исследуют документы известных ученых

Ракова объявила о старте третьего потока архивного проекта для школьников Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве учащиеся школ и колледжей изучат личные дела известных ученых — преподавателей и студентов Московского университета. О запуске третьего потока архивного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В фондах Главархива Москвы сохранились ценные документы деятелей медицины, культуры, истории, физики, химии и других наук, которые учились и преподавали в Императорском Московском университете, — отметила Ракова. — Наш проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" позволяет московским школьникам и студентам колледжей работать с оригиналами таких материалов, узнавать, как жили и получали образование известные ученые в их возрасте».

Более
200
документов

изучат школьники и студенты столичных колледжей в третьем потоке проекта

В частности, они будут работать с документами геолога и минералога Александра Ферсмана, советского химика-органика Александра Несмеянова, одного из основоположников аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина, основателя научной школы физической оптики в СССР Сергея Вавилова. В рамках проекта ученики познакомятся с документами выбранного ими ученого, изучат методику работы с архивами и узнают, как архивным документам присваивается статус уникальных.

Работа с документами будет продолжаться почти месяц. Участники проекта подготовят справки об ученых, поделятся друг с другом результатами работы, защитят свои проекты и примут участие в съемке видеоролика. По итогу работы часть материалов будет включена в Реестр уникальных документов Москвы. В заключениях специалистов Главархива будут использованы тезисы из работ учеников.

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      Инга Разумовская
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