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11:55, 25 января 2024Россия

Омбудсмен рассказала о просьбах родных пленных солдат ВСУ оставить их в России

На Урале рассказали о просьбах родных пленных солдат ВСУ оставить их в России
Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Родственники находящихся в российском плену украинских солдат попросили не возвращать их на Украину. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

Омбудсмен рассказала, что в Свердловской области живут родители двоих попавших в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Родители плачут и просят оставить их здесь, а не обменивать», — сказала она.

Мерзлякова отметила, что в регионе очень ждали вчерашнего обмена пленными, который не состоялся из-за сбития ВСУ самолета Ил-76. По мнению омбудсмена, обмены могут возобновиться в случае, «если появится третья сторона, которая возьмет на себя функцию переговоров».

24 января украинские войска сбили военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого, помимо экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что в тот же день в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными.

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      Алан Босиков
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