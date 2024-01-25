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12:54, 25 января 2024Мир

В Китае НАТО назвали «ходячей военной машиной»

Минобороны КНР: НАТО — это ходячая военная машина, всюду приносящая хаос

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО является «ходячей военной машиной», приносящей хаос всюду, где бы она ни появилась. Так официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Представитель Минобороны Китая отреагировал на недавнее заявление генсек НАТО Йенс Столтенберг о региональном характере альянса. По его словам, такое высказывание является неподобающим, поскольку, будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания.

У Цянь подчеркнул, что альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, обосновывая это несуществующей «китайской угрозой» и подрывая региональную безопасность. «Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки», — констатировал он.

Ранее представитель китайского оборонного ведомства заявил о подготовке к войне. По его словам, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет регулярно проводить операции по патрулированию вокруг Тайваня.

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      Дарья Балацкая
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