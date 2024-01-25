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08:39, 25 января 2024Бывший СССР

В ЛНР обвинили ВСУ в ударах по жилым домам

Марочко: ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам в ЛНР и ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ударах по жилым домам и гражданской инфраструктуре в ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ВСУ регулярно ведут обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Зафиксированы обстрелы Кременной и Лисичанска в ЛНР, а также Соледара в ДНР. Удары наносятся по инфраструктуре населенных пунктов, жилым домам, коммунальным объектам», — заявил Марочко.

21 январяля ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, это стало одним из самых сильных обстрелов города с момента начала специальной военной операции. Жертвами атаки стали 27 мирных жителей. Удары наносились из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров.

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