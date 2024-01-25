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19:13, 25 января 2024Мир

В США оценили влияние ситуации в Красном море на позиции Байдена

Politico: конфликт в Красном море может серьезно ударить по позициям Байдена

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Эскалация напряженности в Красном море может серьезно ударить по позициям президента США Джо Байдена . О том, как влияние ситуации оценили в США, пишет Politico.

Как пишет издание, американские правительственные и неправительственные эксперты опасаются уменьшения транспортных перевозок через Красное море в связи с ударами. Падение перевозок по одному из самых популярных маршрутов может негативно сказаться на экономике США.

Эксперты полагают, что последствиями конфликта для американской экономики станет рост цен на энергоносители с последующей инфляцией. В Демократической партии опасаются, что это может негативно сказаться на переизбрании Байдена.

Ранее эксперт РСМД Алексей Наумов заявил, что полностью нейтрализовать хуситов одними лишь ударами США и Британии без полноценной наземной операции не удастся. По его мнению, периодические атаки хуситов на корабли в Красном море продолжатся.

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      Юрий Леонов
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