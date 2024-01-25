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10:15, 25 января 2024Мир

В Великобритании раскрыли возможный заговор однопартийцев премьера против него

The Times: однопартийцы премьера Великобритании Риши Сунака хотят сместить его
СюжетПарламентские выборы в Великобритании
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Hollie Adams / Reuters

В Великобритании раскрыли возможный заговор членов Консервативной партии Великобритании против премьер-министра Риши Сунака. Они хотят сместить его перед новыми парламентскими выборами из-за низких рейтингов партии. Об этом сообщает газета The Times.

«Стало очевидно, что мы не принимаем сильные и решительные действия, которые требуются для преодоления стоящих перед нами вызовов. Я заключил, что консерваторы идут к максимально разгромному поражению. Нет сомнений, что нас ждет по меньшей мере 10-летнее правление лейбористов», — приводит газета слова бывшего советника Сунака Уилла Драя, работающего над созданием группы однопартийцев, выступающих против премьера.

Как отмечает издание, формируемая группа консервативных депутатов очень сплочена и едина во взглядах. Они разочарованы политикой Сунака, посчитав его миграционную политику недостаточно жесткой по отношению к нелегальным мигрантам. Для смещения премьера им необходимо 53 депутата от консерваторов.

Авторы материала подчеркивают, что однопартийцы Сунака опасаются разгромного для партии результата на парламентских выборах. Последние опросы Politico показывают, что рейтинг партии составляет всего лишь 26 процентов при лидерстве Лейбористской партии с 44 процентами. В данном сценарии Консервативную партию ожидает самое крупное поражение на выборах с 1997 года.

Ранее стало известно, что британские консерваторы тайно симпатизируют бывшему президенту США Дональду Трампу на фоне его возможного успеха на президентских выборах 2024 года. Однако они не заявляют об этом открыто, так как опасаются общественного осуждения.

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      Максим Габриелян
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