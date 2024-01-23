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09:15, 23 января 2024Мир

Стало известно о тайной симпатии британских консерваторов к Трампу

Politico: британские консерваторы тайно симпатизируют Трампу

Фото: Mike Segar / Reuters

Многие члены Партии консерваторов Великобритании тайно симпатизируют экс-президенту США Дональду Трампу на фоне его возможной победы на президентских выборах 2024 года. Об их симпатии сообщает издание Politico.

В частности, издание приводит слова из недавней статьи Пола Гудмана, известного как редактора массового библейского консервативного издания ConservativeHome. Несмотря на тот факт, что он называет бывшего американского лидера «эгоманиакальным нарциссом, теоретиком заговора, бизнесменом с этическими проблемами, женоненавистником, феноменальным хвастуном и бывшим демократом», он утверждает, что Трамп «будет демонстрировать силу и будет готовым применить ее в случае необходимости» в отношении России, Ирана и Китая.

Авторы материала отмечают, что подобным образом многие консерваторы повторяют риторику бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он утверждает, что Трамп уже много сделал для Украины в плане военной помощи, и заявил, что «президентство Трампа может стать большой победой для мира». Аналогичную точку зрения высказывала и бывший премьер-министр Лиз Трасс.

Несмотря на популярность Трампа среди бывших глав правительств, отмечается, что действующий премьер-министр Риши Сунак сохранит нейтралитет в данном вопросе, чтобы сохранить крепкие отношения с США вне зависимости от президентской администрации.

Издание также приводит слова одного из членов партии на правах анонимности. Он отметил, что в рядах партии многие являются сторонниками Трампа и пытаются не заявлять об этом открыто, чтобы не стать жертвой общественного осуждения.

Ранее Трамп заявил, что в случае избрания президентом на новый срок он сможет предотвратить третью мировую войну. Он также добавил, что смог бы избежать конфликта на Украине в случае нахождения на посту президента.

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      Максим Габриелян
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