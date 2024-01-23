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08:39, 23 января 2024Мир

Трамп снова пообещал предотвратить третью мировую войну

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый срок предотвратит третью мировую войну. Об этом он пообещал в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сможет урегулировать конфликт России и Украины. При этом политик добавил, что кризиса удалось бы избежать, если бы он оставался на посту главы государства.

Экс-лидер США выразил мнение, что конфликт в секторе Газа также можно было бы не допустить, если бы на посту президента США находился «не слабый человек».

Ранее Трамп неоднократно говорил о своей способности предотвратить новый мировой конфликт. По его словам, он знает основных мировых лидеров, поэтому сможет уговорить их не начинать ядерные бомбардировки.

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      Марина Совина
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