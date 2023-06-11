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03:16, 11 июня 2023Мир

Трамп заявил о возможности предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что только с его помощью можно предотвратить третью мировую войну

Фото: Curtis Means — Pool via John Roc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что только с его помощью удастся предотвратить третью мировую войну. Об этом политик рассказал во время выступления на съезде Республиканской партии в штате Джорджия, пишут «Известия».

«Я предотвращу третью мировую войну, без меня она произойдет», — выразил мнение Трамп.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что лишь он может предотвратить ядерную войну. Политик заверил, что хорошо знает всех игроков на политическом поле и имеет опыт успешного диалога с ними.

Ранее Дональд Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США. Он отметил, что военная помощь Киеву оставила армию Соединенных Штатов практически без боеприпасов. Кроме того, Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Украиной и КНР.

Кроме того, в США назвали худшим кошмаром для президента Джо Байдена третью мировую войну с Россией из-за Киева. По мнению экспертов, если Украину примут в состав НАТО, то это может привести к открытому конфликту альянса с Москвой.

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    Марина Совина
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