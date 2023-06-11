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00:57, 11 июня 2023Мир

Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США

Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила армию США практически без боеприпасов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед однопартийцами в штате Джорджия, раскрыл последствия помощи Украине для США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, военная помощь Киеву оставила армию Соединенных Штатов практически без боеприпасов. «Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», — сказал он.

Также Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у Соединенных Штатов не будет проблем с Россией, Украиной и КНР. «В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе», — сказал политик.

Ранее обозреватели газеты Politico Джонатан Лемайр и Александр Уорд назвали условие продолжения военной и финансовой поддержки Киева. По их мнению, это будет зависеть от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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