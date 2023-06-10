Трамп рассказал о возможном развитии ситуации на Украине при его президентстве

Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у США не будет проблем с Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. Политик выступил перед однопартийцами в штате Джорджия, пишет ТАСС.

«В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе», — объяснил Трамп.

По его мнению, если в США будет правильный лидер, то у Вашингтона не будет проблем с перечисленными странами.

Политик выступил 10 июня перед однопартийцами в штате Джорджия. Это первое публичное появление Трампа после выдвинутых против него обвинений по делу о секретных документах.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту США предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит экс-главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Также сообщалось, что Трамп хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго. Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда штата Флорида. Утверждалось, что коробки с документами стояли в бальном зале в свободном доступе.