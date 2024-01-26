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16:02, 26 января 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

Биограф Зеленского Шустер: Киев был готов расследовать связь Байдена с Burisma
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Киев в 2019 году был готов начать расследование о связи Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США, и его сына Хантера с украинской нефтегазовой компанией Burisma. Об этом корреспондент журнала The Time Саймон Шустер рассказал в своей книге о президенте Украины Владимире Зеленском The Showman, передает ТАСС.

Журналист ссылается на информацию, полученную от окружения Владимира Зеленского. Ему сообщили, что когда Дональд Трамп, занимавший пост президента США, заблокировал пакет помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, офис украинского лидера выразил готовность дать интервью для американского телеканала CNN.

«Они готовили его [Зеленского] к тому, чтобы объявить в интервью CNN о расследованиях, о которых просил Трамп», — рассказали источники. Однако от этих планов отказались, после того, как Конгресс США потребовал возобновить помощь Украине.

Ранее стало известно, что несколько западных лидеров призывали Зеленского создать правительство республики в изгнании до начала специальной военной операции (СВО). Шустер утверждает, что такое предложение усилило впечатление Зеленского о том, что даже ближайшие союзники списали его со счетов.

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      Алевтина Запольская
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