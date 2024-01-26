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17:32, 26 января 2024Бывший СССР

Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

На Украине сотрудники ТЦК пришли с повестками на заседание областного горсовета

Фото: Любмир / Wikimedia

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК) пришли на церемонию награждения родственников украинских солдат в Червоноградском городском совете Львовской области и вручили депутатам повестки в военкомат. Об этом рассказали в ТСН.ua.

«Гости в камуфляже появились на очередном заседании Червоноградского горсовета. Там рассказывают: военных ожидали, потому что планировали вручать награду родным Андрея Жигайло. Однако все приобрело другие краски», — описало ситуацию издание.

Представители военкомата объяснили, что большинство депутатов уже побывали на медицинском освидетельствовании, но десять членов областного горсовета все еще уклоняются от уточнения учетных данных.

Ранее подполковник Вооруженных сил Украины Николов призвал Киев перейти к драконовским методам в работе военкоматов. По словам военного, спасти страну от поражения в конфликте с Россией может только решение руководства мобилизовать с 18 лет всех граждан вне зависимости от пола.

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      Глеб Палехов
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