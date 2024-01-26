Кремль призвал мировое сообщество дать оценку ситуации со сбитым Ил-76

Песков: Россия требует должной оценки ситуации с Ил-76 от мирового сообщества

Россия требует от мирового сообщества должной оценки ситуации со сбитым под Белгородом военным самолетом Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«До сих пор от стран Запада нет решительно осуждения этого ужасающего террористического акта... Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что Киев не первый раз уничтожает своих людей, а также заявил, что произошедшее требует должной оценки мирового сообщества.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

Позже оборонное ведомство заявило, что самолет сбили из ЗРК, который находился в Харьковской области. При этом в министерстве не уточнили, какой именно это был комплекс.